Спроба заволодіти судном "Готель Баккара" у Києві: директор фірми отримав підозру

Прокуратура повідомила про підозру у шахрайстві директору підприємства, який привласнив "Готель Баккара" у Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, банк-власник судна уклав договір його купівлі-продажу з підприємством за 28 млн гривень. Покупець мав заплатити продавцю частину грошей – 9 млн гривень у день угоди, решту - до визначеної дати. Право власності на судно мали переоформити лише після сплати покупцем повної вартості.

Водночас, підприємець, не маючи фінансової можливості виконати умови договору, шляхом шахрайства переоформив право власності на судно "Готель Баккара".

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В результаті підприємство незаконно стало власником готелю, за який мало заплатити 28 млн гривень, заплативши лише 9 млн гривень.

За даними прокуратури, згодом, щоб убезпечити себе від претензій законного власника, підприємство намагалось продати його, а також віддати як заставне майно під іпотеку.

Верховний суд в рамках цивільного судочинства всі незаконні реєстраційні дії скасував та визнав законним власником судна банк, який вже ліквідовано і від імені якого діяли уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Наразі на "Готель Баккара" накладено арешт.

Нагадаємо:

23 серпня НАБУ направило до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників злочинної схеми, реалізація якої завдала ДП "ДГ Ставидлянське" збитків на суму понад 28,5 млн грн.