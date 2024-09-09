В Украине растет потребление электроэнергии

9 сентября по состоянию на 9:30 уровень потребления был на 6,2% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 6 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, это объясняется отсутствием применения мер ограничения.

В воскресенье 8 сентября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,6% ниже, чем в предыдущий выходной - в субботу, 7 сентября.

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В пресс-службе также отметили, что импорт электроэнергии будет происходить в течение суток из Румынии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 749 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1287 МВт.

Напомним:

В понедельник 9 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, при этом, "Укрэнерго" призывает экономить электроэнергию в течение всех суток.

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Экономическая правда