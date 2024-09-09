Враг атаковал энергетические объекты в семи областях - Минэнерго

За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.

В Донецкой области во время обстрела обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность.

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В Черниговской области в результате обстрела, отключились воздушные линии, обесточивались 3,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.

Напомним:

В Укрзализныце сообщили об изменении маршрутов поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка, а также задержке 11 рейсов.

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