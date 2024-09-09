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Укрзализныця сообщила о задержке рейсов и изменении маршрутов поездов

Понедельник, 9 сентября 2024, 09:00 - Виктор Волокита , Украинская правда

В Укрзализныце сообщили об изменении маршрутов поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка, а также задержке 11 рейсов.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "По техническим причинам Укрзализныця минимум до утра 09.09 меняет маршруты поездов, которые должны были двигаться участком Фастов-2 - Белая Церковь – Мироновка. Новый временный маршрут будет проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка".

Детали: В сообщении отметили, что это означает задержку до 2 часов для таких рейсов:

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  • №181/182 Ивано-Франковск - Днепр;
  • №6/216 Ясиня/Черновцы - Запорожье;
  • №110 Львов - Херсон;
  • №32 Перемышль - Запорожье;
  • №88 Ковель - Запорожье;
  • №40 Солотвино - Запорожье; №40 Солотвино - Запорожье;
  • №4 Ужгород - Запорожье;
  • №3 Запорожье - Ужгород;
  • №75/76 Кривой Рог - Киев; №75/76 Кривой Рог - Киев;
  • №85/86 Запорожье - Львов;
  • №31/32 Запорожье - Перемышль.

Также в Укрзализныце добавили, что перечень рейсов может пополняться.

Дословно: "Пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда пока вынужденно обходят, мы вернем полную стоимость билетов и начислим бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенное путешествие".

Дополнено:

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По техническим причинам поезда, которые должны были двигаться участком Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка, продолжат в сутки 09.09 двигаться в объезд через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка.

Украинская правда

Укрзализныця
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