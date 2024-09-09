Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть эталонных масарок растут в понедельник утром на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает профильное издание enkorr.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по киевскому времени составляет $71,93 за баррель, что на $0,87 (1,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,63 (2,2%), до $71,06 за баррель, обновив минимум с 3 декабря 2021 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,9 (1,33%), до $68,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов, котировки этих фьючерсов опустились на $1,48 (2,1%), до $67,67 за баррель, что является минимумом с 12 июня прошлого года.

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За прошедшую неделю международный бенчмарк потерял 7,6%, североамериканский - 8%.

Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ.

Нападение совершили три группы, которые имели целью военные объекты в Масьяфи в центре страны.

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Как сообщает сирийское агентство SANA, в результате предполагаемых израильских ударов в центральной Сирии погибли по меньшей мере четыре человека, 15 получили ранения.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и планировали постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее запланированные объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года.

При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут назад".

Напомним:

Цены на нефть растут, поскольку ОПЕК+ может отложить увеличение поставок, а запасы в США падают.

Экономическая правда