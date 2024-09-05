Ціни на нафту у світі підскочили: причини

Ціни на нафту зростають, оскільки ОПЕК+ може відкласти збільшення постачання, а запаси в США падають.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зросли після падіння до багатомісячних мінімумів, оскільки основні виробники можуть відкласти заплановане на наступний місяць збільшення видобутку, а запаси в США скоротилися, хоча зростання було обмеженим через постійні побоювання щодо попиту.

Ф'ючерси на нафту Brent на листопад подорожчали на 15 центів, або на 0,1%, до 72,85 дол після падіння на 1,4% на попередній сесії до найнижчого закриття з 27 червня 2023 року. Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень виросли на 15 центів, або на 0,22%, до 69,35 дол після падіння на 1,6% в середу до найнижчого рівня з 11 грудня.

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Минулого тижня ОПЕК+ мала намір продовжити підвищення видобутку на 180 тис барелів на добу, що є частиною плану поступового згортання нещодавнього скорочення видобутку на 2,2 млн б/д.

Але потенційне завершення суперечки, яка зупинила експорт Лівії, і м'який попит з боку Китаю змусили групу переглянути свої плани.

Ціни в четвер також отримали підтримку після того, як дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси сирої нафти і палива в США впали минулого тижня.

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Нагадаємо:

ОПЕК+ обговорює можливу відстрочку збільшення видобутку нафти, запланованого на жовтень. Ціни на нафту вже відреагували.