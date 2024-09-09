В Украине на четверть вырос спрос на подержанные авто из-за рубежа: что выбирают
В августе 2024 года украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Относительно предыдущего месяца, этот показатель вырос почти на 29%.
Как говорится в сообщении, это лучший показатель за последние 25 месяцев.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%.
Далее следуют:
- дизельные - 25%;
- электромобили - 20%;
- гибриды - 5%
- авто с ГБО - 4%.
Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера, составляет 8,6 года.
Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1325 ед;
- RENAULT Megane - 1037 ед;
- SKODA Octavia - 959 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 738 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 685 ед;
- AUDI Q5 - 671 ед;
- NISSAN Leaf - 658 ед;
- TESLA Model Y - 588 ед;
- NISSAN Rogue - 581 ед;
- TESLA Model 3 - 561 ед.
- Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковушек, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Напомним:
В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял более 68%.