В Украине на четверть вырос спрос на подержанные авто из-за рубежа: что выбирают

В августе 2024 года украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Относительно предыдущего месяца, этот показатель вырос почти на 29%.

Как говорится в сообщении, это лучший показатель за последние 25 месяцев.

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%.

Далее следуют:

дизельные - 25%;

электромобили - 20%;

гибриды - 5%

авто с ГБО - 4%.

Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера, составляет 8,6 года.

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Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 1325 ед;

RENAULT Megane - 1037 ед;

SKODA Octavia - 959 ед;

VOLKSWAGEN Passat - 738 ед;

VOLKSWAGEN Tiguan - 685 ед;

AUDI Q5 - 671 ед;

NISSAN Leaf - 658 ед;

TESLA Model Y - 588 ед;

NISSAN Rogue - 581 ед;

TESLA Model 3 - 561 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковушек, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Напомним:

В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял более 68%.