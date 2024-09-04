В Україні зріс попит на гібридні авто та електрокари: що українці обирали у серпні
У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив більше 68%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 40,8% серпневих продажів нових авто, що майже на 2 відсоткових пунктів менше показника серпня 2023р.
Другим за розміром став сегмент гібридних авто – 22,3%, торік їм належало 19,3% ринку нових авто.
Частка дизельних авто зменшилась з 25,8% до 22,1%.
Електромобілі охопили 14,3%, проти 11,8% у серпні минулого року.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – MAZDA CX5;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Електро – BYD Song Plus;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо:
У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер RENAULT Duster.
Економічна правда