В Україні зріс попит на гібридні авто та електрокари: що українці обирали у серпні

У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив більше 68%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 40,8% серпневих продажів нових авто, що майже на 2 відсоткових пунктів менше показника серпня 2023р.

Другим за розміром став сегмент гібридних авто – 22,3%, торік їм належало 19,3% ринку нових авто.

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Частка дизельних авто зменшилась з 25,8% до 22,1%.

Електромобілі охопили 14,3%, проти 11,8% у серпні минулого року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – MAZDA CX5;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Електро – BYD Song Plus;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер RENAULT Duster.

Економічна правда