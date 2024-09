SpaceX запустит первые космические корабли на Марс через два года - Маск

SpaceX запустит свои первые космические корабли без экипажа на Марс через два года, когда откроется следующее окно перелета между Землей и Марсом.

Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск в соцсети X.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.



These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.



Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9