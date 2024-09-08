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SpaceX запустит первые космические корабли на Марс через два года - Маск

Воскресенье, 8 сентября 2024, 14:48 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

SpaceX запустит свои первые космические корабли без экипажа на Марс через два года, когда откроется следующее окно перелета между Землей и Марсом.

Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск в соцсети X.

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Миллиардер отметил, что тестовые полеты пройдут без экипажа через два года и в случае успеха, уже через 4 года такие полеты станут возможны с экипажем.

"Оттуда частота полетов будет расти в геометрической прогрессии, с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет", - сказал миллиардер.

Илон Маск рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели - создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, способный отправлять людей и грузы на Луну в конце этого десятилетия, а в перспективе - долететь до Марса, передает Reuters.

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Экономическая правда

космическая отрасль Маск SpaceX
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