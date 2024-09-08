SpaceX запустит первые космические корабли на Марс через два года - Маск

Getty Images

SpaceX запустит свои первые космические корабли без экипажа на Марс через два года, когда откроется следующее окно перелета между Землей и Марсом.

Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск в соцсети X.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.



These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.



Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9 — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024

Реклама:

Миллиардер отметил, что тестовые полеты пройдут без экипажа через два года и в случае успеха, уже через 4 года такие полеты станут возможны с экипажем.

"Оттуда частота полетов будет расти в геометрической прогрессии, с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет", - сказал миллиардер.

Илон Маск рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели - создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, способный отправлять людей и грузы на Луну в конце этого десятилетия, а в перспективе - долететь до Марса, передает Reuters.

Реклама:

Читайте также: Сколько будет стоить колонизация Луны и зачем она человечеству?

Экономическая правда