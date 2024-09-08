Лишние перечисления за свет: прокуратура их нашла в оккупированном Северодонецке

Хозяйственный суд Луганской области (сейчас находится в Харькове) взыскал с ООО "Энерджи Трейд Групп" ("ЭТГ") переплату за энергетические услуги, которые оно получило от КП "Северодонецклифт".

Об этом свидетельствует постановление суда от 27 августа.

В начале 2021 года коммунальное предприятие "Северодонецклифт" заключило пять соглашений с ООО "Энерджи Трейд Групп" о поставках электроэнергии. В частности, по лоту №2 на наибольшую сумму - 2,52 млн грн. Стоимость 1 кВт/ч составляла 1,88 грн.

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В дальнейшем стороны заключили девять дополнительных соглашений, согласно которым были уменьшены объемы поставок электроэнергии и сумма контракта - до 1,25 млн грн. "Северодонецклифт" перечислил эти средства поставщику.

Согласно дополнительному соглашению №8 от 31.08.2021, относительно которого прокуратура обратилась в суд, цена электрической энергии была увеличена. В феврале-марте и августе-декабре она выросла до 2,2 грн за 1 кВт/ч.

Основанием для заключения дополнительного соглашения № 8 стала ценовая справка Харьковской торгово-промышленной палаты (ТПП) от 28.08.2021, в которой указано, что по информации ГП "Оператор рынка" средневзвешенные цены на "на сутки вперед" (РДН) за первые двадцать дней июля 2021 года составляли 1332 грн за мВт/ч, а за первые 20 дней августа - 2102 грн за мВт/ч. Соответственно рост достиг +58%

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То есть, по дополнительному соглашению №8 ООО "ЭТГ" увеличило цену на электрическую энергию за 1 кВт*ч на 17%.

Суд установил, что предоставленный "ЭТГ" документ Харьковской ТПП имеет справочные данные, не содержит информации о колебании цены электрической энергии в сторону увеличения на время подачи своего предложения/заключения договора (25.01.2021). А также не содержит исследований колебания рынка. И поэтому не является надлежащим документальным обоснованием роста цены. Кроме того, справка носит фактографически-информационный характер.

Также частная компания не обосновала, почему повышение цен на рынке обусловливает невозможность выполнения договора, не указал причины, по которым выполнение соглашения стало для него невыгодным и тому подобное.

В результате, суд признал недействительным дополнительное соглашение № 8 и взыскал с ООО "Энерджи Трейд Групп" 154 тыс грн в пользу Северодонецкой городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области.

Сейчас учредителями ООО "Энерджи Трейд Групп" указаны ЕТГ ГРУП ЛТД (Великобритания), Владимир Шведкий и Алексей Бондаренко. "Энерджи трейд групп" вместе с братом экс-заместителя директора ГП „Восточный горно-обогатительный комбинат" Русланом Журило Николаем основали с десяток компаний из группы „ЭТГ Солар".

Северодонецк с 2022 года находится под оккупацией РФ.

Напомним:

В подобных делах прокуратура несколько раз отсудила переплату за электроэнергию у ООО "Днепровские энергетические услуги" Рината Ахметова. Суд также признал недействительными дополнительные соглашения о повышении цен за электричество, когда они росли на рынке.

В YASNO (ООО "Киевские/Днепровские/Донецкие энергетические услуги") объяснили, что компания руководствовалась разъяснениями Министерства экономического развития и торговли Украины от ноября 2020 года по применению положений пункта 2 части пятой статьи 41 Закона Украины "О публичных закупках" в части увеличения цены товара именно на такой процент, на который произошло колебание на рынке, но не более чем на 10% по каждому дополнительному соглашению. Для одного же клиента количество дополнительных соглашений, связанных с увеличением цены на электроэнергию, могло быть разным.

В YASNO также отметили, что в 2024 году Верховный суд сформировал правовое заключение по определению предельного повышения цены товара не более чем на 10% в целом, независимо от количества заключенных дополнительных соглашений.

"Это противоречит разъяснениям Минэкономразвития. Поэтому прокуратуры начали подавать иски на поставляющие компании, требуя признать дополнительные соглашения, касающиеся изменения цены на электроэнергию. Эта проблема касается не только поставщиков YASNO. В мае 2024 года ряд поставляющих компаний направил коллективное обращение в Кабинет Министров Украины с требованием повлиять на ситуацию. Консультации в правительстве продолжаются, однако единого решения до сих пор нет", - рассказали в YASNO.

Экономическая правда.