Фірма Ахметова щомісяця отримувала зайві кошти за електроенергію на Донеччині: схема

Рінат Ахметов Фото: SCM

Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" Ріната Ахметова 915 тис грн. переплати за енергетичні послуги, які воно отримало від Добропільської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області.

Про це свідчить ухвала суду від 13 серпня.

22 січня 2021 року відділ освіти Добропільської міської ради уклав дві угоди з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" про постачання електричної енергії на загальну суму 4,5 млн грн. Згідно з умовами договору, вартість 1 кВт/год складала 3,29 грн.

Відразу сторони уклали дві додаткові угоди, згідно з якими обсяг електричної енергії було зменшено, а вартість за 1 кВт/год збільшено: за однією угодою – до 3,58 грн. за 1 кВт/год (+8,7%), за другою - 3,62 грн. за 1 кВт/год (+9,9 %).

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Як встановив суд, необхідність збільшення ціни за електричну енергію замовник обґрунтував збільшенням ціни товару пропорційно її збільшенню на ринку у разі коливання ціни.

Водночас, документи, що підтверджують наявність таких підстав в електронній системі публічних закупівель "Prozorro" відсутні.

Згідно з інформацією відділу освіти, ціну за одиницю електричної енергії збільшено на підставі листів ТОВ "Донецькі енергетичні послуги" від 22 січня 2021 року, до яких додано роздруківку з сайту ДП "Оператор ринку".

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Водночас, підприємство надало інформацію про коливання ціни на ринку "на добу наперед" у період з 12.01.2021 по 15.01.2021 до укладання 22 січня 2021 року двох договорів, що не свідчить про збільшення ціни на ринку після укладання договорів.

Крім цього, 29 січня 2021 відділ освіти та ТОВ "Донецькі енергетичні послуги" уклали дві нові додаткові угод, які за змістом дублюють попередні, водночас збільшують ціну за 1 кВт/год електричної енергії до 3,58 грн. та 3,62 грн. відповідно.

Суд встановив, що крім необґрунтованого збільшення ціни за одиницю електричної енергії, необґрунтовано встановлено і строк дії угод на розрахунковий період.

Водночас, відділ освіти щомісячно оплачував електроенергію за цінами, що перевищують вказані у договорах (крім травня 2021 року). І за однією угодою освітяни у жовтні 2021 року вже сплачували за світло 5,02 грн. за 1 кВт/год, а за іншою у січні 2022 року - 5,9 грн. за 1 кВт/год.

В результаті суд визнав недійсними усі додаткові угоди та стягнув з ТОВ "Донецькі енергетичні послуги" на користь відділу освіти Добропільської міської ради 915 тис грн безпідставно отриманих грошових коштів.

Згідно з "Прозорро", усього за двома угодами замовник сплатив 3,01 млн грн.

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" належить Рінату Ахметову через фірму "D. Solutions B.V." (Нідерланди).

Нагадаємо:

Господарський суд Дніпропетровської області призначив стягнути з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" 678 тис грн. переплати за енергетичні послуги, які воно отримало від криворізького відділу освіти.