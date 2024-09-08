Автомобильный сектор ЕС может получить миллиардные штрафы из-за меньших продаж электромобилей

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Европейская автомобильная промышленность может столкнуться со штрафами в размере 15 миллиардов евро за выбросы углерода из-за замедления спроса на электромобили.

Об этом заявил в субботу генеральный директор Renault Лука де Мео, передает Reuters.

"Если электромобили останутся на сегодняшнем уровне продаж, европейской промышленности, возможно, придется заплатить 15 миллиардов евро штрафов или отказаться от производства более 2,5 миллиона автомобилей", - сказал де Мео в интервью радиостанции France Inter.

Превышение лимитов выбросов CO2 может привести к штрафам в размере 95 евро за каждый сверхнормативный выброс CO2 г/км, умноженный на количество проданных автомобилей. Для крупных автопроизводителей это может привести к штрафам в сотни миллионов евро.

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Он отметил, что скорость наращивания производства электромобилей составляет половину от целей, которые бы позволили не платить штраф.

"Нам нужно дать немного гибкости. Устанавливать сроки и штрафы без возможности сделать это более гибким - очень, очень опасно", - добавил де Мео.

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Экономическая правда