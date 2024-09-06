Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Официальный курс доллара уменьшится в понедельник - иностранная валюта потеряет в цене 7 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 9 сентября.

В стороне не осталось и евро: регулятор отнимет от курса валюты 3 копейки.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

Реклама:

1 доллар США - 41,01 грн (41,08 грн по состоянию на 6 сентября);

1 евро - 45,55 грн (45,58 грн по состоянию на 6 сентября).

Напомним:

По состоянию на 6 сентября официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 19 копеек, евро - на 1 копейку.

Экономическая правда.

Реклама: