Нацбанк укріпив курс гривні: долар та євро подешевшали
П'ятниця, 6 вересня 2024, 12:02 -
Станом на 6 вересня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 19 копійок, євро - на 1 копійку.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,09 грн, євро – 45,59 грн (на 5 вересня долар - 41,28 грн, євро – 45,60 грн).
На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,33 – 41,40 грн.
Реклама:
На цей же час "чорний" курс євро становив 45,85 – 46,00 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,00 - 41,40 грн (курс на 5 вересня – 41,10 - 41,50 грн);
- Євро – 45,40 - 46,00 грн (курс на 5 вересня – 45,50 - 46,00 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Реклама:
- Приватбанк – 40,77 - 41,37 грн;
- Ощадбанк – 41,00 - 41,50 грн;
- Укрсиббанк – 40,90 - 41,50 грн;
- ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн;
- Райффайзен - 40,85 - 41,27 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,45 грн.
Економічна правда.
Реклама: