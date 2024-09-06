Нацбанк укріпив курс гривні: долар та євро подешевшали

Станом на 6 вересня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 19 копійок, євро - на 1 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,09 грн, євро – 45,59 грн (на 5 вересня долар - 41,28 грн, євро – 45,60 грн).

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,33 – 41,40 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,85 – 46,00 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,00 - 41,40 грн (курс на 5 вересня – 41,10 - 41,50 грн);

Євро – 45,40 - 46,00 грн (курс на 5 вересня – 45,50 - 46,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,77 - 41,37 грн;

Ощадбанк – 41,00 - 41,50 грн;

Укрсиббанк – 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн;

Райффайзен - 40,85 - 41,27 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,45 грн.

Економічна правда.