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Нацбанк укріпив курс гривні: долар та євро подешевшали

П'ятниця, 6 вересня 2024, 12:02 - Олексій Артемчук

Станом на 6 вересня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 19 копійок, євро - на 1 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,09 грн, євро – 45,59 грн (на 5 вересня долар - 41,28 грн, євро – 45,60 грн). 

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,33 – 41,40 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,85 – 46,00 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,00 - 41,40 грн (курс на 5 вересня – 41,10 - 41,50 грн);
  • Євро – 45,40 - 46,00 грн (курс на 5 вересня – 45,50 - 46,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,77 - 41,37 грн;
  • Ощадбанк – 41,00 - 41,50 грн;
  • Укрсиббанк – 40,90 - 41,50 грн;
  • ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн;
  • Райффайзен - 40,85 - 41,27 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,45 грн.

Економічна правда.

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