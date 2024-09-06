Бизнес-ассоциации призывают создать четкий механизм экономического бронирования
Шесть бизнес-объединений призывают Раду и правительство принять механизм "экономического бронирования" и сделать его правила четкими, понятными и стабильными.
Об этом говорится в совместном заявлении 6 бизнес-ассоциаций Украины.
Так, союзы выступают за поддержку механизма "экономического бронирования", что позволит бронировать работников более широкому кругу предприятий.
"Стабильная работа бизнеса - это рабочие места и уплата налогов в бюджет страны, что является единственным источником финансирования Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Бизнес-сообщества настаивают на том, что "экономическое бронирование" должно стать дополнительным инструментом для действующей системы бронирования критически важных предприятий. Отмена действующей системы в пользу новой может остановить ключевые процессы в критических секторах и негативно повлиять на экономику страны, говорится в заявлении.
Также, бизнес-сообщества призывают руководство страны сделать четкие, понятные и стабильные правила бронирования.
"Частые изменения каждые три месяца создают неопределенность для бизнеса, влияя на стабильность бизнес-процессов на критических производствах и сервисах", - продолжили в заявлении.
Бизнес-объединения ожидают положительного решения от правительства и Верховной Рады по экономическому бронированию, исключительно как дополнительного механизма взаимодействия бизнеса и государства для защиты экономики.
Совместное заявление было сформировано союзом Diia.City United, Союзом украинских предпринимателей - СУП, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины / Ukrainian CCI, CEO Club Ukraine и American Chamber of Commerce in Ukraine.
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Экономическая правда.