Бизнес-ассоциации призывают создать четкий механизм экономического бронирования

Шесть бизнес-объединений призывают Раду и правительство принять механизм "экономического бронирования" и сделать его правила четкими, понятными и стабильными.

Об этом говорится в совместном заявлении 6 бизнес-ассоциаций Украины.

Так, союзы выступают за поддержку механизма "экономического бронирования", что позволит бронировать работников более широкому кругу предприятий.

"Стабильная работа бизнеса - это рабочие места и уплата налогов в бюджет страны, что является единственным источником финансирования Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

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Бизнес-сообщества настаивают на том, что "экономическое бронирование" должно стать дополнительным инструментом для действующей системы бронирования критически важных предприятий. Отмена действующей системы в пользу новой может остановить ключевые процессы в критических секторах и негативно повлиять на экономику страны, говорится в заявлении.

Также, бизнес-сообщества призывают руководство страны сделать четкие, понятные и стабильные правила бронирования.

"Частые изменения каждые три месяца создают неопределенность для бизнеса, влияя на стабильность бизнес-процессов на критических производствах и сервисах", - продолжили в заявлении.

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Бизнес-объединения ожидают положительного решения от правительства и Верховной Рады по экономическому бронированию, исключительно как дополнительного механизма взаимодействия бизнеса и государства для защиты экономики.

Совместное заявление было сформировано союзом Diia.City United, Союзом украинских предпринимателей - СУП, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины / Ukrainian CCI, CEO Club Ukraine и American Chamber of Commerce in Ukraine.

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Напомним:

Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре.

Экономическая правда.