Россия нарастила поставки нефти в Венгрию и Словакию 

Экспорт нефти из РФ в Венгрию и Словакию в начале сентября значительно вырос.

Об этом сообщает Bloomberg.

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в начале сентября значительно увеличился, несмотря на украинские санкции против "Лукойла".

Среднесуточный экспорт в Словакию с первого по четвертое сентября включительно вырос на 17% до 18 300 тонн по сравнению со средним показателем августа.

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Ежедневные поставки в Венгрию достигли 9 300 тонн, что на 40% больше среднего показателя прошлого месяца - 5 500 тонн.

"Лукойл" действительно прекратил поставки российской нефти через Украину, но его объемы заменили другие производители, в частности "Татнефть".

Отмечается, что это может означать, что Венгрия и Словакия получат в начале сентября основную часть российских поставок, заказанных на этот месяц, с меньшими ежедневными объемами, которые остались.

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Напомним:

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в норме, несмотря на санкции Украины, ведь другая компания РФ заменила большую часть лукойловских баррелей.