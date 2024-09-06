АРМА продало 8 часов Медведчука: какие из них больше всего заинтересовали участников аукциона

6 сентября состоялся аукцион на "Прозорро.Продаже", где была продана часть арестованной коллекции часов экснардепа Виктора Медведчука.

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

Всего из выставленных 20 часов соревновались 18 участников за 8 часов.

Самым дорогим лотом стали часы марки "Patek Philippe", которые были реализованы за 1,27 млн ​​грн.

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По результатам торгов было реализовано:

Часы "Patek Philippe" – 1,27 млн ​​грн (1,27 млн ​​стартовая цена)

Часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" – 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена)

Часы "Dolce & Gabbana" – 233,8 тыс грн (219 тыс грн – стартовая цена)

Часы "Москва Кремль" – 105,6 тыс грн (17 474 грн – стартовая цена)

Часы "Rolex" – 700 тыс грн (547,3 тыс грн стартовая цена)

Часы "Rolex" 550 тыс грн (416,5 тыс грн – стартовая цена)

Часы "Cartier" – 200 тыс грн (162,5 тыс грн – стартовая цена)

Часы "Госрезерв Украины" – 41,5 тыс грн (2 597 грн – стартовая цена)

Согласно сообщению, общая сумма реализации составила почти 3,6 миллиона гривен, которые поступят в госбюджет.

Остальные 12 часов также будут реализованы на аукционе, о чем будет сообщено дополнительно.

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Напомним:

Агентство по розыску и управлению активами получило выводы экспертов об арестованных картинах, принадлежавших предателю бывшему нардепу Виктору Медведчуку.

Из 284 арестованных картин 148 будут переданы в Национальный художественный музей Украины, чтобы стать достоянием будущих поколений украинцев. А 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут реализованы через Прозорро.Продажи.