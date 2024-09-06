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Галущенко: если не будет тяжелых ударов РФ по энергетике, то зима пройдет нормально

Пятница, 6 сентября 2024, 13:21 - Артур Крыжный

Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при отсутствии новых тяжелых ударов РФ по энергетике.

Такой прогноз дал министр энергетики Герман Галущенко во время выступления в Верховной Раде.

"Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно", - сказал он.

По его словам, все оценки прохождения ОЗП относительно того, что "20 часов или 18 часов не будет света", очень условны и не имеют ничего общего с реальностью.

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Напомним:

По оптимистическому сценарию света зимой может не быть до 12 часов в сутки, по пессимистическому - до 20 часов, говорится в прогнозе ЦПД.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия
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