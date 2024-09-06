В России суд арестовал акции Райффайзенбанка и заблокировал его продажу

Арбитражный суд Калининградской области РФ наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на сообщение австрийской Raiffeisen Bank International (RBI).

В заявлении отмечается, что из-за решения суда RBI не может передать принадлежащие группе акции банка. "Это осложняет процесс продажи, по которому RBI намеревается реализовать контрольную долю в Райффайзенбанке — что неизбежно приведет и к дальнейшим задержкам [по осуществлению этого плана]", — пояснили в банке. Там также пообещали попытаться отменить решение суда "всеми законными способами".

Причиной ареста в RBI назвали иск МКАО "Распериа трейдинг лимитед" против Strabag, основных австрийских акционеров компании и Райффайзенбанка. При этом Райффайзенбанк упоминается в иске как связанная с другими ответчиками сторона, но не обвиняется в каких-либо нарушениях.

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Как пишет издание, об иске МКАО "Распериа трейдинг лимитед" против 10 компаний стало известно 19 августа. Истец обвиняет ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей "Распериа" от собраний акционеров, размытии доли компании ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов. "Распериа" оценивает ущерб от этих действий почти в 2 млрд евро — в оценку входит стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag и невыплаченные дивиденды.

Напомним:

Давление на Райффайзенбанк с целью ослабления его связей с Россией растет, как со стороны США, так и со стороны Европейского Центробанка.

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