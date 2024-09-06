Украинские банки нарастили прибыль, один из них - в 13 раз

Общая прибыль украинских банков составляет 119,44 млрд грн за 7 месяцев этого года. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Согласно его сообщению, вместе с заработками растет и налог на прибыль - в 1,8 раз за год, до 25,83 млрд грн.

Даже несмотря на увеличенный налог, чистая прибыль на 13% больше, чем в прошлом году - 93,61 млрд грн.

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В Опендатабот также отмечают, что 63% от общей прибыли всех банков приходится на государственные банки.

Стабильно лидирует Приват: 37,16 млрд грн прибыли после налогообложения. На этот государственный банк приходится 40% от общей прибыли всех банков страны.

"Банки с иностранным капиталом заработали на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 21,4 млрд грн. Райффайзен остается лидером этой группы: 4,87 млрд грн.", - говорится в сообщении.

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Совокупная прибыль банков с частным капиталом выросла на 29% - до 13,39 млрд грн. Сейчас на эту группу приходится 14% совокупной прибыли всех банков страны.

Лидером группы является ПУМБ - 4,24 млрд грн. В то же время наибольший прирост среди всех показал МТБ банк: аж в 13 раз, до 539,8 млн грн.

В сообщении также говорится, что АО Альпари банк отозвал свою лицензию по собственному желанию в июне, поэтому сейчас в Украине работает 62 банка. 8 из них получили убытки.

Напомним:

В Украине не отказались от идеи заставить банки платить 50% налога на прибыль.