В Україні не відмовились від ідеї змусити банки платити 50% податку на прибуток

Запровадження податкової ставки у 50% на прибутки банків можуть розглянути у підготовці податкового законопроєкту до другого читання.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "РБК-Україна".

29 серпня комітет рекомендував законопроєкт № 11416-д до схвалення в першому читанні, але без норми про 50% податку на прибуток банків.

За словами Гетманцева, відмовилися від впровадження ставки оподаткування через категоричну позицію Мінфіну і Нацбанку.

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"Я не погоджуюсь з цією позицією, але я довіряю регуляторам", - заявив він.

Водночас за словами Гетманцева, питання збільшених податкових ставок не зняли і є ймовірність їх розгляду до другого читання.

Нагадаємо:

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Фінансовий комітет рекомендував скорочений урядовий законопроєкт з підвищення податків до першого читання у Верховній Раді.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11417 про внесення змін до бюджету на 2024 рік, якими збільшила видатки на оборону на близько 500 мільярдів гривень.

Економічна правда.