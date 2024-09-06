Три АЭС полностью не восстановили соединение с линиями электропередач – МАГАТЭ

Ровенская, Южноукраинская и Чернобыльская АЭС еще не восстановили соединение со всеми внешними линиями электропередачи, которое они потеряли в результате масштабных обстрелов 26 августа.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии, передает "Интерфакс-Украина".

"Группы МАГАТЭ с Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС сообщили, что эти объекты еще не восстановили соединение со всеми внешними линиями электропередачи после широкомасштабных военных действий 26 августа, направленных на электроподстанции, важные для ядерной безопасности. Команды также сообщили о воздушных тревогах в большинство дней на прошлой неделе", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Насколько это влияет на их работу, не указано.

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В то же время отмечается, что в нескольких километрах от Хмельницкой АЭС в среду, 4 сентября, зафиксирован пролет беспилотников.

Также, согласно сообщению, Украина получит необходимые запчасти для аварийных дизель-генераторов Южно-Украинской АЭС - соответствующее соглашение о поддержке украинских АЭС МАГАТЭ на днях подписало с Францией и НАЭК "Энергоатом".

Агентство уточнило, что в случае потери внешнего электроснабжения АЭС полагаются на такое оборудование, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу.

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Напомним:

Украинские энергетики 5 сентября вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи к Запорожской АЭС.

Экономическая правда