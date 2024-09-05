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Енергетики відновили пошкоджену лінію електропередачі до Запорізької АЕС

Четвер, 5 вересня 2024, 18:45 - Віктор Волокіта
 

Українські енергетики 5 вересня повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі до Запорізької АЕС.

Про це повідомило АТ "НАЕК Енергоатом" у четвер.

Як йдеться в повідомленні, таким чином живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено.

Нагадаємо:

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2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. 

Українські фахівці тривалий час не могли оглянути місце пошкодження, і розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.

АЕС Запоріжжя
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Економічна правда
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