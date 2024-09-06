Доходы общего фонда госбюджета в августе подскочили до 387 млрд

За август 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 387,4 млрд грн, 228,1 млрд грн из них - гранты США и ЕС.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

42,2 млрд грн - налога на прибыль предприятий;

39,8 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

21,7 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 33,9 млрд, возмещено - 12,2 млрд грн);

17,5 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;

20,0 млрд грн - акцизного налога;

4,6 млрд грн - рентной платы за пользование недрами;

4,0 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины.

Кроме того, в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 228,1 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов).

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В частности 160,4 млрд грн - от США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) и 67,7 млрд грн - помощь от Европейского Союза, средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

В целом по итогам августа 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 448,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Напомним:

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Наиболее реалистичный источник покрытия бюджетного дефицита - активная работа на рынке внутренних заимствований для привлечения до конца этого года 220 млрд грн чистого финансирования.

Экономическая правда.