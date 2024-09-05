НБУ аннулировал лицензии у сети микрокредитов с российскими владельцами

Нацбанк Украины аннулировал лицензии на деятельность микрокредитных компаний "Просто Займ" и "Тайм Кредит", владельцы которых являются гражданами России.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Нацбанка, пишет Радио Свобода.

Ранее НБУ признал небезупречной деловую репутацию этих финансовых компаний и их владельцев - супругов Андрея и Натальи Манучаровых, которые предоставили регулятору недостоверную информацию о том, что не имеют гражданства и налогового резидентства Российской Федерации.

Решение об аннулировании лицензий на деятельность "Просто Позика" и "Тайм Кредит" Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 5 сентября, отметив, что Нацбанк продолжает реагировать на "выявление связей владельцев небанковских финансовых учреждений с Российской Федерацией и вывод таких учреждений с рынка".

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Перед этим, 22 августа, Нацбанк признал деловую репутацию "Просто Позика" и "Тайм Кредит" и их владельцев небезупречной.

Глава Нацбанка Андрей Пышный в комментарии "Схемам" тогда анонсировал, что это решение было "промежуточным этапом". Он также сообщил, что сейчас в Нацбанке продолжается проверка всех небанковских финансовых компаний на предмет наличия каких-либо связей со страной-агрессором.

Напомним:

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Ранее "Схемы" (Радио Свобода) обнаружили, что владельцами украинской сети микрокредитных организаций "Просто займ" и "Тайм кредит" являются супруги Манучаровы - и они являются гражданами Российской Федерации, а их сын - депутат подконтрольного России парламента оккупированного Крыма от партии "Единая Россия", который поддерживает вторжение РФ в Украину.

Несмотря на собранные доказательства журналистов, Андрей Манучаров отрицает наличие российского паспорта. Он с семьей выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, их 27-метровая яхта в июле 2024 года была замечена на юго-западе Турции.