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АМКУ разрешил ирландской группе CRH покупку двух цементных заводов Украины

Четверг, 5 сентября 2024, 19:45 - Виктор Волокита

Ирландской группе CRH (производитель стройматериалов) разрешили купить два украинских цементных завода у итальянской Buzzi. 

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Впервые о сделке заговорили в июне прошлого года. Тогда на сайте Buzzi появилось сообщение о продаже части бизнеса в Восточной Европе группе CRH. 

В частности, речь шла о двух украинских заводах: "Волынь-цемент" и „Югцемент". Стоимость покупки составит 100 млн евро.

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Как сообщалось, эта сделка может стать второй по размеру с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним:

Чтобы завершить приобретение украинских цементных заводов, ирландская группа CRH должна передать до 28% акций приобретенной компании "Дикергофф Цемент Украина" независимому инвестору.

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Такое решение было обнародовано в июле на сайте Антимонопольного комитета Украины.

АМКУ рассматривал заявление CRH на концентрацию с сентября 2023 года. 

Чтобы завершить сделку CRH должен в течение девяти месяцев передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору. Ожидается, что им станет Европейский банк реконструкции и развития.

Также среди требований АМКУ к CRH: обеспечить независимый контроль над заводами, сохранить их производственные мощности, а также гарантировать равные условия и рыночные цены для потребителей цемента. 

Кроме того, ирландская группа будет обязана регулярно отчитываться АМКУ об объемах производства продукции и поставки ее на рынок Украины.

ТЭК завод
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