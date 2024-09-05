Энергетики восстановили поврежденную линию электропередачи в Запорожскую АЭС

Украинские энергетики 5 сентября вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи в Запорожскую АЭС.

Об этом сообщило АО "НАЭК Энергоатом" в четверг.

Как говорится в сообщении Таким образом, питание временно оккупированной Запорожской АЭС по украинской энергосистеме двумя линиями возобновлено.

Напомним:

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2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух наружных воздушных линий.

Украинские специалисты долго не могли осмотреть место повреждения, и начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.