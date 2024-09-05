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Состояние Коломойского за год снизилось почти на четверть – Forbes

Четверг, 5 сентября 2024, 18:13 - Артур Крыжный

Состояние украинского олигарха Игоря Коломойского за последний год сократилось на 22% - до 660 миллионов долларов.

Об этом говорится в материале издания Forbes Ukraine.

Отмечается, что в феврале 2022 года Forbes оценивал состояние Коломойского в $1,8 млрд. В ноябре уже на миллиард меньше - в $850 млн.

Коломойскому принадлежит ряд зарубежных активов. Это доля от 500 000 кв. м коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе.

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Также у него остаются немалые объемы ликвидных активов (яхты, самолеты, наличные). Например, ему до сих пор принадлежит 90-метровая суперъяхта Lauren L стоимостью $97 млн, что сопоставимо с оценкой всей сети АЗС "Привата".

В целом состояние Коломойского за последний год сократилось на 22% - до $660 млн, пишет Forbes.

Напомним:

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Игорь Коломойский будет оставаться под стражей как минимум до 25 октября, хотя в одном из дел ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог 1,8 миллиарда грн.

Экономическая правда.

олигархия
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