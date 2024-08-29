Коломойський залишиться під вартою щонайменше до кінця жовтня – ЗМІ

Ігор Коломойський залишатиметься під вартою щонайменше до 25 жовтня, хоча в одній зі справ йому змінили запобіжний захід із тримання під вартою на заставу 1,8 мільярда грн.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали Шевченківського суду.

Прокурор Сергій Демінчук пояснив, що Коломойському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу в розмірі, який просив старший детектив Бюро економічної безпеки України.

Термін дії запобіжного заходу спливає 2 вересня 2024 року, і адвокат бізнесмена просив після цього випустити Коломойського.

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"Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено строк дії тримання його під вартою в межах іншого кримінального провадження. Тому він надалі буде триматися під вартою", — додав прокурор Демінчук.

Адвокат В'ячеслав Криглевич заявив у коментарі "Суспільному", що за вимогами Кримінально-процесуального кодексу України Коломойського мали звільнити з-під варти, проте Шевченківський суд не може звільнити його, бо є інше провадження. За ним Коломойського утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.

Нагадаємо:

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Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Економічна правда.