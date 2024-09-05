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Рада назначила бывшего главу "Укроборонпрома" министром стратегпрома

Четверг, 5 сентября 2024, 17:00 - Артур Крыжный

Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин стал главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада назначила Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - сообщил он.

За соответствующее назначение проголосовало 247 народных депутатов.

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До этого назначения Сметанин возглавлял "Укроборонпром". 4 сентября наблюдательный совет принял решение о прекращении его полномочий.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Экономическая правда.

ВПК Кабмин
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