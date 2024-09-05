Китай больше не будет финансировать совместный с РФ угольный проект из-за санкций 

Совместный проект по освоению крупнейшего в Забайкалье угольного месторождения остался без финансирования из-за санкций.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Китайско-российский проект по освоению крупнейшего в Забайкалье Зашуланского месторождения угля остался без финансирования из-за ограничения Китаем трансграничных платежей с Россией.

Развитием проекта занимается компания "Разрезуголь" - совместное предприятие "Эн+" и китайской China Energy Investment Corporation (CHN Energy), созданное на паритетной основе.

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Директор заявил, что ограничения связаны с санкциями против России и китайские партнеры опасаются, что вопрос не будет решен быстро. Он также сказал, что надеется на продолжение развития проекта вместе с китайскими партнерами.

Китайские партнеры в лице Shenhua Group (теперь China Energy) называли проект, промышленные запасы которого оценивались в 742 млн т, важным шагом в реализации китайско-российского сотрудничества в угольной сфере.

Сообщается, что падение цен на энергетический уголь снизило интерес китайских компаний к подобному сотрудничеству.

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Напомним:

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.