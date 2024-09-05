Бизнес предлагает найти альтернативу повышению налогов – ЕБА

Компании-члены Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) надеются, что вместо законопроекта №11416-д о повышении налогов для бизнеса правительству удастся сформулировать нормы, которые помогут наполнить госбюджет иным образом.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Это (повышение налогов – ред), очевидно, может оказать сокрушительное влияние на бизнес и экономику страны. Поскольку прозрачный бизнес станет еще более неконкурентной позицией к тени, условия работы для предпринимателей, к сожалению, станут еще более непрогнозируемыми и могут влиять на решения инвесторов по прекращению работы/инвестирования (очевидно, не в лучшую сторону)", - констатировали в ЕБА.

В ассоциации отметили, что бизнес понимает необходимость аккумуляции ресурсов во время войны.

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В то же время, в ЕБА убеждены, чтобы в дальнейшем строить еще более прогрессивную страну, сейчас нужно пристальное внимание обращать на вещи, являющиеся источником нечестных и неравных правил игры в стране.

Уточнено, что речь идет о теневой экономике, где, по оценкам экспертов, находятся миллиарды недополученных бюджетом средств.

В ЕБА считают, что для этого нужны решения, касающиеся реформирования таможни, и эффективной работы правоохранительных органов (которые были бы честным и прозрачным инструментом контроля, а не механизмом давления прежде всего на добропорядочный бизнес), и начало нормальной работы Бюро экономической безопасности ( БЕБ).

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Кроме того, нужны решения, которые будут способствовать урегулированию проблемы теневой занятости – вопрос зарплат в конвертах и ​​т.д.

Также в ассоциации отметили, что следует пересмотреть механизм налогообложения рынка автомобилей, в частности, оценить фискальный эффект от налогообложения сделок в сегменте подержанных авто и усилить борьбу с серыми схемами в сфере электронной торговли.

В ЕБА также добавили, что бизнесу было бы очень полезно увидеть расчеты и экономический эффект от увеличения налогов, не ограничиваясь лишь объемом ожидаемых налоговых поступлений, а посмотреть, каким, по оценкам чиновников, может быть общее влияние на страну и ее экономику, потенциальные инвестиции; дальнейшую работу бизнеса.

"По мнению сообщества, решение об увеличении налогов может привести не к увеличению поступлений в бюджет, а к сворачиванию бизнеса, что, собственно, повлечет обратную реакцию и в отношении бюджета нашего государства", - добавили в ассоциации.

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