АРМА взимает рекордные 2,6 млрд со счетов онлайн-казино, связанного с россиянами
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) во взаимодействии с ДБР провело ряд мер, результатом которых стало списание 2,1 млрд грн, которые находились на счетах компаний.
Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.
Как говорится в сообщении, эти компании занимались предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связаны с российским бизнесом.
Работники АРМА совместно с ДБР работают над последующим списанием остальных средств в сумме около 500 млн. грн со счетов в других банках.
"Следовательно, общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных, достиг рекордной суммы, которая составляет почти 10 млрд грн", - говорится в сообщении.
Напомним:
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило недвижимость и более 100 млн гривен на счетах компании и ее директора, сотрудничавших с российскими спецслужбами.
Экономическая правда