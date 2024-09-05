АРМА взимает рекордные 2,6 млрд со счетов онлайн-казино, связанного с россиянами

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) во взаимодействии с ДБР провело ряд мер, результатом которых стало списание 2,1 млрд грн, которые находились на счетах компаний.

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

Как говорится в сообщении, эти компании занимались предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связаны с российским бизнесом.

Работники АРМА совместно с ДБР работают над последующим списанием остальных средств в сумме около 500 млн. грн со счетов в других банках.

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"Следовательно, общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных, достиг рекордной суммы, которая составляет почти 10 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило недвижимость и более 100 млн гривен на счетах компании и ее директора, сотрудничавших с российскими спецслужбами.

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Экономическая правда