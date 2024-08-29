АРМА знайшло нерухомість та 100 мільйонів російської компанії, яка працювала в Україні
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило нерухомість та понад 100 млн гривень на рахунках компанії та її директора, які співпрацювали з російськими спецслужбами.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Агентство розшукало активи, що належали російській компанії та її директору, які діяли в одному з регіонів України.
За даними СБУ, російська компанія, використовуючи юридичну особу, зареєстровану в Україні, здійснювала розвідувально-підривну діяльність проти України, співпрацюючи зі спецслужбами ворога.
За словами директора Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів Віталія Чубаєвського, виявлено житлову та нежитлову нерухомість, а також банківські рахунки, які належали компанії та її директору.
На цих рахунках АРМА виявало понад 100 млн гривень, ймовірно отриманих, у тому числі, в результаті співпраці з ворогом.
Нагадаємо:
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало понад 35,5 тисяч літрів агрохімікатів російського виробництва за майже 5,5 млн гривень.