Западные санкции отпугивают клиентов от газового проекта Путина в Арктике – FT

Россия была вынуждена начать хранить газ из флагманского арктического проекта лидера РФ Владимира Путина в знак того, что западные санкции отпугивают покупателей.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно данным отслеживания судов и спутниковым снимкам, три судна отгрузили сжиженный природный газ с "Арктик СПГ-2", который находится под санкциями США.

Одно из судов, "Эверест Энерджи", как представляется, разгрузилось на плавучем газохранилище "Саам", стоящем на якоре в бухте в Мурманской области на севере России.

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С тех пор оно направилось обратно в направлении "Арктик СПГ-2". Эта передача "подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Россия в поиске покупателей на свой санкционный СПГ", - отмечают аналитики Kpler, информационно-аналитической платформы.

Две другие партии также остались в российских или европейских водах и не были доставлены покупателю.

"Арктик СПГ-2", пишет газета, был задуман как тотемный проект для Кремля: его запланированное полное производство должно было составить пятую часть годового объема производства СПГ в России к 2030 году - 100 млн тонн, что более чем втрое превышало бы объем, который страна экспортирует сейчас.

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Напомним:

Подсанкционный газовый танкер РФ заметили возле Суэцкого канала во время перегрузки газа на неподсанкционный танкер ОАЭ.

Экономическая правда.