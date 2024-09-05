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Укр / Рус

Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Коваля

Четверг, 5 сентября 2024, 13:27 - Артур Крыжный

Верховная Рада со второй попытки проголосовала за увольнение главы Фонда госимущества Виталия Коваля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада все же уволила Коваля В.С. с должности председателя Фонда государственного имущества Украины", - сообщил он.

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

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Ранее, Рада провалила первое голосование по увольнению Коваля с должности.

Экономическая правда.

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