Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Коваля
Четверг, 5 сентября 2024, 13:27 -
Верховная Рада со второй попытки проголосовала за увольнение главы Фонда госимущества Виталия Коваля.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Рада все же уволила Коваля В.С. с должности председателя Фонда государственного имущества Украины", - сообщил он.
За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.
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Ранее, Рада провалила первое голосование по увольнению Коваля с должности.
Экономическая правда.
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