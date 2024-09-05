МВФ предлагает увеличить ставку НДС – Гетманцев

Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на встрече с МВФ.

"По сути для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагают НДС", - сообщил он.

Кроме того, на встрече с МВФ обсуждался экстра налог на банки, но дискуссия продолжается.

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Напомним:

Миссия МВФ 4 сентября начала дискуссии с властями Украины относительно пересмотра программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.

Украина готовится к давлению Международного валютного фонда (МВФ) о девальвации гривны и повышении налогов.

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Экономическая правда.