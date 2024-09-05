В Украине вырос спрос на грузовые авто
В течение августа в Украине было зарегистрировано на 13% больше коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) по сравнению с июлем.
Об этом сообщает Укравтопром.
В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1083 авто.
Это на 13% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлогодним августом, регистрации новых коммерческих авто выросли также на 13%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- RENAULT - 282 ед;
- MAN - 102 ед;
- FORD - 96 ед;
- CITROEN - 72 ед;
- SCANIA - 58 ед.
Сообщается, что всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили почти 8,3 тыс. новых машин, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним:
В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял более 68%.