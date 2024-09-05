В Украине вырос спрос на грузовые авто

В течение августа в Украине было зарегистрировано на 13% больше коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) по сравнению с июлем.

Об этом сообщает Укравтопром.

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1083 авто.

Это на 13% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлогодним августом, регистрации новых коммерческих авто выросли также на 13%.

Реклама:

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

RENAULT - 282 ед; MAN - 102 ед; FORD - 96 ед; CITROEN - 72 ед; SCANIA - 58 ед.

Сообщается, что всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили почти 8,3 тыс. новых машин, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

Реклама:

В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял более 68%.