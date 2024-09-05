Цены на нефть в мире резко подскочили: причины

Цены на нефть резко растут, поскольку ОПЕК+ может отложить увеличение поставок, а запасы в США падают.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть выросли после падения до многомесячных минимумов, поскольку основные производители могут отложить запланированное на следующий месяц увеличение добычи, а запасы в США сократились, хотя рост был ограниченным из-за постоянных опасений относительно спроса.

Фьючерсы на нефть Brent на ноябрь подорожали на 15 центов, или на 0,1%, до 72,85 долл после падения на 1,4% на предыдущей сессии до самого низкого закрытия с 27 июня 2023 года. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь выросли на 15 центов, или на 0,22%, до 69,35 долл после падения на 1,6% в среду до самого низкого уровня с 11 декабря.

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На прошлой неделе ОПЕК+ намеревалась продолжить повышение добычи на 180 тыс баррелей в сутки, что является частью плана постепенного сворачивания недавнего сокращения добычи на 2,2 млн б/с.

Но потенциальное завершение спора, который остановил экспорт Ливии, и мягкий спрос со стороны Китая заставили группу пересмотреть свои планы.

Цены в четверг также получили поддержку после того, как данные Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти и топлива в США упали на прошлой неделе.

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Напомним:

ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь. Цены на нефть уже отреагировали.