Недельная инфляция в России впервые за 18 месяцев стала отрицательной
Среда, 4 сентября 2024, 20:18 -
Недельная инфляция в России вышла на минус впервые с февраля 2023 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Недельная инфляция в России стала отрицательной впервые с февраля прошлого года после того, как центральный банк повысил ключевую ставку до 18% в конце июля.
Согласно данным Федеральной службы статистики, обнародованным в среду, потребительские цены за неделю до 2 сентября упали на 0,02%.
Реклама:
Напомним:
В августе 2024 года рост цен на еду в РФ значительно ускорился.
Реклама: