Недельная инфляция в России впервые за 18 месяцев стала отрицательной

Недельная инфляция в России вышла на минус впервые с февраля 2023 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Недельная инфляция в России стала отрицательной впервые с февраля прошлого года после того, как центральный банк повысил ключевую ставку до 18% в конце июля.

Согласно данным Федеральной службы статистики, обнародованным в среду, потребительские цены за неделю до 2 сентября упали на 0,02%.

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Напомним:

В августе 2024 года рост цен на еду в РФ значительно ускорился.