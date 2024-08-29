У Росії різко прискорилася продуктова інфляція
У серпні 2024 року зростання цін на їжу у РФ значно прискорилось.
Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані Росстату.
У Росії прискорилася продуктова інфляція. На кінець липня річне зростання цін на хліб і молоко встановило рекорд із січня й лютого 2023 року – 11,2% та 10,7%, відповідно. Від початку серпня їхня вартість зросла ще на 1,2% і 1,3%.
За останній тиждень (20-26 серпня) на 0,5-1% подорожчали вершкове масло та соняшникова олія, молоко, ковбаси, свинина, чорний хліб.
Зростання цін на їжу йде широким фронтом, дорожчає свинина, молочні продукти, олія, хліб.
"Явних ознак уповільнення інфляції ми не бачимо, а тому не відкидали б можливості подальшого підвищення ставки на засіданні ЦБ 13 вересня", – зазначають аналітики.
Економічна правда.