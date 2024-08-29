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У Росії різко прискорилася продуктова інфляція

Четвер, 29 серпня 2024, 14:00 - Олексій Артемчук

У серпні 2024 року зростання цін на їжу у РФ значно прискорилось.

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані Росстату.

У Росії прискорилася продуктова інфляція. На кінець липня річне зростання цін на хліб і молоко встановило рекорд із січня й лютого 2023 року – 11,2% та 10,7%, відповідно. Від початку серпня їхня вартість зросла ще на 1,2% і 1,3%.

За останній тиждень (20-26 серпня) на 0,5-1% подорожчали вершкове масло та соняшникова олія, молоко, ковбаси, свинина, чорний хліб.

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Зростання цін на їжу йде широким фронтом, дорожчає свинина, молочні продукти, олія, хліб.

"Явних ознак уповільнення інфляції ми не бачимо, а тому не відкидали б можливості подальшого підвищення ставки на засіданні ЦБ 13 вересня", – зазначають аналітики.

Економічна правда.

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