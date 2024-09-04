МВФ и Украина на переговорах сосредоточатся на поиске внутренних ресурсов – Пышный
Миссия МВФ по пятому пересмотру программы расширенного финансирования EFF и представители Украины на переговорах в Киеве сосредоточятся на возможностях аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия возросших потребностей госбюджета, учитывая продолжительность и интенсивность войны.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
"Задача действительно непростая. Мы видим, что в его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке.
Также будут обсуждаться вопросы поддержания достаточного уровня международных резервов и сохранения макрофинансовой стабильности", - написал он на своей странице в Facebook.
Глава НБУ добавил, что важное значение будет иметь поиск оптимального комплекса мер монетарной и фискальной политики.
Пышный также рассказал, что финансовый инструмент, обеспеченный будущими доходами от обездвиженных российских активов, может предоставить Украине дополнительный финансовый ресурс уже в 2025 году.
Команда НБУ также проведет отдельные дискуссии с представителями Фонда по обновлению макроэкономического прогноза, дальнейшей монетарной политике и продолжению реформирования финансового сектора.
По его словам, в составе делегации МВФ, кроме главы миссии в Украине Гэвина Грея, его заместители Сана Надим и Тревор Лессард, постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано и заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.
Пышный отметил, что миссия будет работать неделю.
Напомним:
Миссия МВФ 4 сентября начала дискуссии с властями Украины относительно пересмотра программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.
Украина готовится к давлению Международного валютного фонда (МВФ) о девальвации гривны и повышении налогов.
Экономическая правда