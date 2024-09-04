Торговый дефицит США увеличился в июле из-за импорта

Дефицит торгового баланса США резко вырос в течение июля, потому что бизнес авансом закупал товары в ожидании роста тарифов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Дефицит торгового баланса США резко увеличился в июле, поскольку предприятия авансом закупали импорт в ожидании повышения тарифов на товары, что свидетельствует о том, что торговля может оставаться сдерживающим фактором для экономического роста в третьем квартале.

Сообщается, что дефицит торгового баланса увеличился на 7,9% до 78,8 млрд долл.

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Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до 79,0 млрд долл с 73,1 млрд долл в июне.

Большая часть импорта, скорее всего, превратится в запасы на фоне замедления внутреннего спроса, что может частично ослабить влияние на ВВП.

Оценки роста в третьем квартале пока достигают 2,7% в годовом измерении. В апреле-июне экономика росла на 3,0%.

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Напомним:

Дефицит торгового баланса США увеличился в апреле и составил 74,6 млрд долл, это самое большое значение с октября 2022 года.