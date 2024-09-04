Украине списали 9 миллиардов долларов долга после реструктуризации – Минфин

Украина успешно завершила реструктуризацию своих обязательств, благодаря чему государственный и гарантированный государством долг сокращен на 9 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Украина объявила об успешном завершении операции по реструктуризации долга и проведения расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором", - говорится в сообщении.

Процесс реструктуризации включал обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций "Укравтодора" на сумму около 20,5 млрд долларов на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 млрд долларов.

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"В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около 9 млрд долларов США", - продолжили в министерстве.

Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтирования 14%).

"Это одно из крупнейших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга", - добавили в пресс-службе.

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Следовательно, долговые выплаты уменьшаются на 93%, что сэкономит 11,4 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Кроме этого, расходы на обслуживание и погашение долга до 2033 года уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в целом 22,8 млрд долларов США.

Подробнее о реструктуризации долга читайте в публикации: Дефолта не будет. Как Украина договорилась уменьшить долг на четверть

Подробнее о ВВП-варранты можете прочитать в публикации: Украина впервые заплатила за рост экономики. Что такое ВВП-варранты Яресько и сколько они будут стоить стране?

Напомним:

Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

Экономическая правда.