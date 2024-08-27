Правительство прекращает обслуживание ВВП-варрантов и некоторых внешних обязательств

Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

Текст соответствующего постановления правительства есть в распоряжении ЭП.

Так, постановление останавливает обслуживание Украиной обязательств по таким инструментам:

начиная с 3 сентября - по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (по данным Минфина, по состоянию на 31 июля, долг Украины перед Cargill составлял около 700 млн долларов);

начиная с 9 ноября - по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям Укрэнерго, выпущенным под залог государства в 2021 году (на общую сумму около 830 млн долларов);

начиная с 31 мая 2025 года - платежей по ВВП-варрантам Украины (инструмент, который Украина выпустила в рамках реструктуризации 2015 года).

Также постановление правительства позволяет осуществить "выплату за согласие" инвесторам, которые согласились на украинские условия реструктуризации долга. Соответствующая плата не должна превышать 246 млн долларов.

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Отметим, что накануне Министерство финансов уже осуществило выплату по ВВП-варрантам Украины в размере 200,6 млн долл. Этот платеж состоял из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на сумму 130,1 млн долл, а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 млн долл за рост ВВП в 2021 году (этот платеж Украина должна была уплатить владельцам варрантов в 2023 году).

Подробнее о реструктуризации долга читайте в публикации: Дефолта не будет. Как Украина договорилась уменьшить долг на четверть

Подробнее о ВВП-варранты можете прочитать в публикации: Украина впервые заплатила за рост экономики. Что такое ВВП-варранты Яресько и сколько они будут стоить стране?

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