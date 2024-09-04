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Экспортеры нефти из ОПЕК+ сомневаются в необходимости увеличения добычи

Среда, 4 сентября 2024, 15:00 - Алексей Артемчук

ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь. Цены на нефть уже отреагировали.

Об этом сообщает Bloomberg.

Группа во главе с Саудовской Аравией и Россией пересматривает вопрос о том, стоит ли продолжать запланированное увеличение добычи на 180 000 баррелей в день.

ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку запланированного на октябрь увеличения добычи нефти после того, как цены упали до самого низкого уровня с прошлого года.

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Цены на нефть выросли на этих новостях. Американская марка WTI Crude выросла на 1% или 70 центов.

Напомним:

Цены на нефть упали в среду, остановившись на самом низком уровне с декабря 2023 года, на ожиданиях разрешения спора, остановившего экспорт из Ливии, и опасениях относительно вялого мирового спроса.

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нефть ОПЕК
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