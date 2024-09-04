Экспортеры нефти из ОПЕК+ сомневаются в необходимости увеличения добычи
ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь. Цены на нефть уже отреагировали.
Об этом сообщает Bloomberg.
Группа во главе с Саудовской Аравией и Россией пересматривает вопрос о том, стоит ли продолжать запланированное увеличение добычи на 180 000 баррелей в день.
ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку запланированного на октябрь увеличения добычи нефти после того, как цены упали до самого низкого уровня с прошлого года.
Цены на нефть выросли на этих новостях. Американская марка WTI Crude выросла на 1% или 70 центов.
Напомним:
Цены на нефть упали в среду, остановившись на самом низком уровне с декабря 2023 года, на ожиданиях разрешения спора, остановившего экспорт из Ливии, и опасениях относительно вялого мирового спроса.