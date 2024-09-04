Ціни на нафту продовжили падіння: марка WTI коштує менше 70 доларів за барель

Ціни на нафту впали в середу, зупинившись на найнижчому рівні з грудня 2023 року, на очікуваннях вирішення суперечки, що зупинила експорт з Лівії, і побоюваннях щодо млявого світового попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад впали на 43 центи, або на 0,6%, до 73,32 долара. Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень впали на 49 центів, або на 0,7%, до 69,85 долара.

Обидва контракти впали до найнижчого рівня з грудня на ознаках угоди про врегулювання політичної суперечки в Лівії, яка скоротила видобуток приблизно наполовину й обмежила експорт.

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"Продажі в Азії продовжилися на тлі очікувань потенційної угоди щодо врегулювання конфлікту в Лівії, - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

"Ринок залишався під тиском також через занепокоєння щодо млявого попиту на паливо після слабких економічних показників Китаю і США".

Нагадаємо:

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Ціни на нафту оновили свої мінімуми 3 вересня після новини про можливу угоду з врегулювання суперечки, яка зупинила лівійський видобуток і експорт.

Економічна правда.