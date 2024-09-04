 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус

"Энергоатом" нашел замечание в работе атомного блока ПАЭС, но отвергает заявления об аварии 

Среда, 4 сентября 2024, 13:54 - Артур Крыжный

На Южноукраинской АЭС не произошло никаких аварий, но специалисты разгрузили один энергоблок из-за обнаружения "замечания" в его работе. 

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"На Южноукраинской АЭС не произошло никаких аварий. В работе одного из энергоблоков станции обнаружено замечание, после чего он был разгружен", - говорится в сообщении.

"Замечание" будет устранено после того, как специалисты "Укрэнерго" восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии, пишет пресс-служба.

Реклама:

Указанная ситуация, говорят в энергокомпании, возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры "Укрэнерго" и сопровождались значительными колебаниями параметров сети с отключением энергоблоков от сети.

Напомним:

На украинских АЭС не работают на полную мощность два атомных блока: дефицит генерации увеличился на 625 МВт.

Реклама:

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
Реклама:
Материалы по теме
Два атомных блока украинских АЭС не работают на полную мощность – источники 4 сентября 2024, 11:22
"Харьковводоканал" заказал за 400 млн газопоршневые установки у окружения Сивковича 4 сентября 2024, 11:15
В Украине увеличили ограничения света из-за снижения генерации на энергообъектах 4 сентября 2024, 11:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте