Рада поддержала увольнение Камышина с должности министра стратегпрома
Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - сообщил он.
За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата. Железняк говорит, что Камышин отчитался о проделанной работе.
Напомним:
Верховная Рада провалила голосование по увольнению Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.
Кроме того, Рада не набрала достаточное количество голосов, чтобы он смог сделать отчет о работе на должности перед увольнением.
Ранее, Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР уволить главу ФГИУ Виталия Коваля с должности.
Также комитет рекомендовал Раде уволить министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Оба они днем ранее подали в парламент свои заявления на увольнение.
Экономическая правда.