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Рада поддержала увольнение Камышина с должности министра стратегпрома

Среда, 4 сентября 2024, 13:10 - Артур Крыжный

Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - сообщил он.

За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата. Железняк говорит, что Камышин отчитался о проделанной работе.

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Напомним:

Верховная Рада провалила голосование по увольнению Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.

Кроме того, Рада не набрала достаточное количество голосов, чтобы он смог сделать отчет о работе на должности перед увольнением.

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Ранее, Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР уволить главу ФГИУ Виталия Коваля с должности.

Также комитет рекомендовал Раде уволить министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Оба они днем ранее подали в парламент свои заявления на увольнение.

Экономическая правда.

Кабмин
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