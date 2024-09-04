Профильный комитет поддержал увольнение главы ФГИУ и министра стратегпрома

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал уволить главу ФГИУ Виталия Коваля и министра стратегической промышленности Александра Камышина с должностей.

Об этом говорится в решении комитета по итогам заседания.

Ранее стало известно, что Камышин и Коваль подали свои заявления на увольнение в Верховную Раду.

Кроме того, Рада получила соответствующие заявления еще от министра юстиции Украины Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

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Все заявления должны рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Экономическая правда.