Профильный комитет поддержал увольнение главы ФГИУ и министра стратегпрома
Среда, 4 сентября 2024, 12:01 -
Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал уволить главу ФГИУ Виталия Коваля и министра стратегической промышленности Александра Камышина с должностей.
Об этом говорится в решении комитета по итогам заседания.
Ранее стало известно, что Камышин и Коваль подали свои заявления на увольнение в Верховную Раду.
Кроме того, Рада получила соответствующие заявления еще от министра юстиции Украины Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.
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Все заявления должны рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.
Экономическая правда.
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